I prezzi hanno recentemente raggiunto livelli praticamente mai visti prima da Comet, arrivano difatti prodotti sempre più economici e pronti a far risparmiare gli utenti, indipendentemente dalla categoria merceologica, con l’inclusione ad esempio di smartphone di ultima generazione.

Il volantino riparte esattamente da dove si era fermato nelle scorse settimane, promettendo un risparmio importantissimo per tutti, senza però limitare la scelta in specifici punti vendita sul territorio. In altre parole, gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, ed inoltre è possibile affidarsi direttamente al sito ufficiale, per avere la certezza di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio (solo con una spesa superiore ai 49 euro).

Comet: le occasioni ed i prezzi più bassi in assoluto

Il risparmio da Comet ha effettivamente raggiunto livelli mai visti prima d’ora, in questo periodo gli utenti possono pensare di acquistare un Samsung Galaxy Z Flip3 ad un prezzo più che abbordabile, in quanto basteranno 749 euro per la variante con 128GB di memoria interna completamente no brand. Coloro che invece vorranno cercare di spendere molto meno, potranno affidarsi ad una selezione di modelli in vendita a meno di 499 euro.

Tra questi spiccano la coppia Honor 50 (appunto a 499 euro) e Galaxy S20 FE (disponibile invece a 399 euro), per scendere poi verso Honor 50 Lite, Galaxy A52s, Redmi Note 10 e 10 Pro, Redmi 9C o anche Galaxy A12. Tutti gli sconti sono raccolti per comodità direttamente a questo link speciale.