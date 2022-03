Il prossimo smartphone della famiglia Apple sarà come ovvio che sia iPhone 14, ma molti si chiedono come e cosa cambierà rispetto all’attuale iPhone 13, ebbene le risposte potrebbero essere già arrivate per quanto riguarda la versione Pro, che ricordiamo differenziarsi da quella Pro Max solo ed unicamente per la diagonale del display, sono infatti trapelate online le immagini CAD che inquadrano proprio iPhone 14 Pro, le novità sembrano decisamente importanti.

Si passa dal notch alla pillola

Stando alle immagini pubblicate, anteriormente noteremo un cambiamento di design importante, naturalmente parliamo del notch, ridimensionato nella versione 13 di iPhone e che nella 14 Pro si trasformerà in un doppio foro nel Display, uno per la fotocamera e una forma di pillola per i sensori.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, molti si parla della possibilità di aggiungere delle lenti periscopiche al modulo, dettaglio che però si tradurrebbe in uno spessore decisamente inferiore rispetto a quello presente nelle immagini, contraddizione che dunque troverà una soluzione solo quando Apple deciderà di dichiarare ufficialmente le specifiche.

Le immagini comunque parlano chiaro e affermano che il notch nella versione Pro almeno dovrebbe essere solo un ricordo in favore di un design a gocce, più pulito e che massimizza lo spazio dedicato al display.

Non rimane che attendere le dichiarazioni ufficiali di Apple, ovviamente ci sarà da attendere dal momento che siamo ancora molto lontani dal rilascio della nuova generazione di iPhone, tutte le direzioni sembrano però portare verso un addio definitivo del notch che a molti ha fatto storcere il naso.