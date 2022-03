Carrefour prova ad accorciare il più possibile le distanze dai principali rivenditori di elettronica del nostro paese, proponendo una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, poiché al suo interno si trovano prodotti scontatissimi a prezzi quasi mai visti prima.

Il volantino non presenta condizioni differenti da quanto siamo stati abituati a vedere in passato, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati esclusivamente in negozio, con possibilità di godere della rateizzazione senza interessi al superamento dei 199 euro di spesa, e tutte le classiche condizioni di vendita: no brand e garanzia di 24 mesi.

Carrefour: le offerte ei migliori prezzi dell’anno

Che occasione da Carrefour, in questi giorni l’azienda ha messo a disposizione degli utenti una campagna promozionale davvero unica nel proprio genere, che prevede la possibilità di mettere le mani su un prodotto economico, dalle prestazioni comunque sufficienti.

Stiamo parlando di uno smartwatch, di un brand effettivamente sconosciuto, in vendita a soli 17,90 euro. Chiaramente, spendendo così poco non ci saremmo potuti aspettare prestazioni elevate, sebbene comunque presenti display IPS LCD completamente touchscreen, le normali misurazioni (distanza percorsa, passi e calorie bruciate), con l’aggiunta del monitoraggio del battito cardiaco e del sonno.

Il prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, in questo caso è in grado quindi di coprire solamene i difetti di fabbrica del prodotto, se riscontrati o verificati nel periodo di copertura. I dettagli sono disponibili sul sito ufficiale.