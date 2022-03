Spendere poco con Unieuro potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, data la presenza di un volantino veramente interessante, ricco di occasioni e di prezzi decisamente più bassi del normale, applicati sui migliori prodotti in circolazione.

La campagna promozionale che potrete trovare elencata nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere perfettamente attiva anche sul sito ufficiale dell’azienda, il quale prevede la possibilità di inviare gratuitamente la merce presso il domicilio, senza costi aggiuntivi, solo nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro complessivi.

Unieuro: questi sconti sono assurdi

La nuova campagna promozionale spinge gli utenti ad acquistare nuovi prodotti, anche in combinata, data la presenza della possibilità di aggiungere al carrello Samsung Galaxy S21 (o S22) ed il bellissimo tablet Galaxy Tab A8, dovendo pagare complessivamente soli 679 (o 879 euro). Una promozione legata a scorte limitate, di conseguenza se interessati affrettatevi e correte in negozio per risparmiare al massimo.

Le alternative sono tutti disponibili a prezzi decisamente più bassi, e coinvolgono soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 11S, motorola E7 Power, Motorola Edge 30 Lite, Galaxy A52s, Galaxy A22, Xiaomi Redmi Note 11 o anche Redmi 9C. I prezzi dei modelli appena indicati, lo ricordiamo, sono tutti inferiori ai 300 euro complessivi, cifre più che abbordabili per prestazioni più che sufficienti.

Le nuove offerte del volantino Unieuro le potete comunque sfogliare nelle pagine che trovate elencate sul sito ufficiale.