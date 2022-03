Se utilizzi l’apposita app per gestire Google Home e controllare i tuoi dispositivi intelligenti in qualsiasi momento, presto l’applicazione riceverà un nuovo look che semplificherà ogni cosa. L’aggiornamento alla versione 2.49 è stato individuato da 9to5Google. Presenta la seguente descrizione: “La nuova versione ti aiuterà a gestire e regolare i tuoi dispositivi con meno tocchi“.

Il cambiamento principale che ci sarà con questo aggiornamento è l’inserimento di alcuni “riquadri” per sostituire le icone molto grandi dei dispositivi con nuovi elementi interattivi. Potrai scorrere a sinistra o a destra le opzioni di ciascuno dei tuoi gadget associati per controllare il volume, la luminosità e tanto altro. Tutto senza dover toccare il gadget specifico. Ti basterà un semplice tocco anche solo per spegnere o accendere ogni dispositivo e l’app ti comunicherà tempestivamente eventuali suggerimenti.

Google Home: gestire più dispositivi in pochi tocchi sarà finalmente possibile

Se premi a lungo sull’icona di ciascun dispositivo, vedrai l’elenco di tutti i controlli al completo. Esteticamente, questi nuovi riquadri hanno anche angoli arrotondati che sono più in linea con altri elementi di Material You introdotti di recente per tutti i dispositivi Google. L’aggiornamento è già disponibile sui dispositivi Android, ma Google afferma che potrebbero essere necessarie “alcune settimane” per raggiungere ogni modello di smartphone supportato. È disponibile anche per dispositivi iOS.

Dovrai accedere all’app di Google Home per usufruire di tutti i nuovi controlli introdotti, ma questa nuova home page ridisegnata dovrebbe renderti molto più semplice la gestione delle funzioni. Quindi, ne varrà la pena. Potrai regolare i tuoi gadget in un unico posto senza dover selezionare più menu per ogni singola funzione.