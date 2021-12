Mentre Android 12 continua ad essere distribuito su tutti i dispositivi compatibili, sempre più utenti stanno finalmente mettendo le mani sulla suite di miglioramenti e modifiche previste con l’ultimo aggiornamento del nuovo sistema operativo. Oltre ai miglioramenti dell’accessibilità, della privacy e della fotocamera, c’è l’inevitabile novità: Material You.

Material You è il nome onnicomprensivo per una serie di funzioni all’interno di Android 12. Essenzialmente permette di personalizzare il tema del tuo dispositivo in base alle tue preferenze e allo sfondo utilizzato. Aiuta a rendere il tuo smartphone unico e creare schermate alternative. Se hai appena eseguito l’aggiornamento ad Android 12, tuttavia, ti starai chiedendo cosa devi fare per sfruttare al meglio i temi dinamici di Material You.

Scegliere uno sfondo con Material You

Sebbene Material You non richieda alcun tipo specifico di sfondo per funzionare, se vuoi che il tema del tuo telefono risalta davvero, prova qualcosa con colori vivaci. Poiché il tema della schermata di blocco è sempre legato allo sfondo della schermata iniziale, anche se ne stai utilizzando uno diverso sulla schermata di blocco, questo può creare combinazioni di colori più audaci e interessanti mentre il dispositivo è bloccato. Basterà recarsi nelle impostazioni, nella sezione Sfondo e stili.

Scegliere il tema con Android 12

Per accedere alle impostazioni dei temi dello sfondo dinamico, vai su Impostazioni -> Sfondo e stile. Sotto gli sfondi della schermata iniziale e della schermata di blocco, vedrai fino a quattro cerchi pieni di colori diversi. Ciascuno di questi cerchi rappresenta una combinazione di colori che Android 12 ha estratto dallo sfondo della schermata iniziale corrente. Puoi toccare ciascuno dei cerchi per vedere in che modo i colori sono incorporati nel tema in uso. Una volta trovato quello che ti piace, basterà selezionarlo. Se non desideri utilizzare un tema personalizzato, il pulsante Colori di base dà la possibilità di scegliere tra una delle quattro opzioni standard: blu, verde, viola o arancione.

Icone Material You

C’è anche un’opzione Icone a tema più in basso nella schermata Sfondo e stile. Attualmente è solo in versione beta. Permette di cambiare l’aspetto delle icone delle app di Google per adattarle alla combinazione di colori scelti. Questa modifica si applica solo alla schermata iniziale del telefono; le icone predefinite saranno le stesse nel cassetto delle app.

Sebbene Material You tenda a scegliere tonalità relativamente tenui, il cambiamento è certamente evidente, alterando il colore di cose come i pulsanti Impostazioni rapide, i widget e persino i temi delle app.