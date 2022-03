iOS la maggior parte delle volte ottiene le nuove funzioni prima di Android. WhatsApp è uno dei casi in cui succede spesso. Infatti, chi possiede un iPhone riceve frequentemente funzionalità inedite, sicuramente in anticipo rispetto a chi possiede un Galaxy o un Pixel. Per fortuna, queste funzionalità alla fine arrivano sempre anche su Android, anche se “in ritardo”. Ad esempio, con l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp, ci sono novità per i tanto amati – e allo stesso tempo odiati – messaggi vocali.

Messaggi vocali in background su WhatsApp, presto in arrivo anche sui dispositivi Android

Il nuovo strumento lanciato con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp, ormai familiare sui dispositivi che supportano iOS, consente agli utenti di ascoltare gli audio inviati o ricevuti non solo con l’app aperta in background ma anche mentre si parla con altre persone. Nella parte in alto dell’app, ci sarà una barra, con lo scopo di fermare, riprodurre o velocizzare gli audio in riproduzione. È una funzione perfetta per ascoltare i piani dei tuoi amici per il fine settimana mentre rispondi a un collega di lavoro, il tutto senza perdere un colpo. Soprattutto, senza impiegare troppo tempo ad ascoltare audio interminabili.

Nonostante appaia in WhatsApp beta 2.22.7.21, solo alcuni account di prova avranno accesso a questo nuovo lettore vocale in un primo momento. Per lo più, per quanto riguarda Android. Precisiamo che se non hai ancora questa nuova modalità di riproduzione degli audio, in realtà non dovrai aspettare molto. Come accennato prima, se possiedi un iPhone, o altri dispositivi iOS compatibili con WhatsApp, potrai già testare la nuova funzione. Tuttavia, anche i dispositivi Android riceveranno presto il nuovo aggiornamento.