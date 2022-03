La crisi dei prezzi arriva anche su WhatsApp. Con gli aumenti dei costi per la benzina e per il diesel, molte conversazioni della piattaforma di messaggistica istantanea sono invase da fake news e da notizie a dir poco fuorvianti, utilizzate per attirare in maniera strategica l’attenzione di tutti gli utenti.

WhatsApp, le nuove fake news relative al caro benzina

Dopo le finte novità sulla campagna di vaccinazione in Italia contro il Covid, le nuove fake news di WhatsApp riguardano i buoni sconto per la benzina. In numerosi gruppi, infatti, circolano messaggi in cui si propongono ai lettori dei codici coupon dal valore di 100 euro. Questi coupon, nell’ottica dei messaggi truffa di WhatsApp, sarebbero utilizzabili presso le principali aree di rifornimento in Italia.

I finti buoni sconto rappresentano una fonte di interesse per i lettori, specialmente in questo periodo storico in cui i costi dei carburanti sono saliti alle stelle. E’ necessario però sottolineare come, dietro questi messaggi, ci siano i soliti malintenzionati della rete, che tentano di mettere in atto una serie di truffe.

Gli utenti che cliccano sui link di WhatsApp in cui vengono sponsorizzati i coupon per la benzina sono reindirizzati in un form da compilare in tutte le sue parti. Nel form i lettori sono invitati ad inserire le principali informazioni personali.

Proprio attraverso questo form hanno luogo le truffe degli hacker. Obiettivo dei malintenzionati è infatti quello di ottenere in automatico l’accesso ai dati riservati degli utenti di WhatsApp. Questi dati saranno poi utilizzati per furti d’identità e per la creazione di profili fake sul web.