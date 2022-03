La Canzone di Achille tra i libri più acquistati dai neodiciottenni su Amazon grazie al bonus cultura 2021, che si rinnova anche per questo 2022!

Dalla Storia di Achille e Patroclo, alla Leggenda del Fabbricante di lacrime, tra gli acquisti più gettonati su Amazon.it nel 2021

Anche quest’anno Amazon.it rinnova la partecipazione all’iniziativa Bonus Cultura. Da oggi e fino al 28 febbraio 2023 è possibile, per i ragazzi che compiono diciotto anni nel 2022, acquistare dalla sezione dedicata del sito www.amazon.it/18app una selezione di libri, manuali di studio, CD, DVD ed eBook Kindle e tutto ciò che può esser loro utile a costruire un futuro all’altezza dei loro sogni.

I buoni stanziati dal Governo italiano consentono ai nati nel 2003 di spendere 500 euro in prodotti culturali. Per questi giovani, nativi digitali, la cultura a portata di clic e facilitata da un aiuto economico, è importantissima: la musica, la letteratura e l’arte arricchiscono le menti, permettono di comprendere il presente e di guardare al futuro con maggiore consapevolezza.

Bonus Cultura Amazon: I libri e la musica che hanno fatto volare l’immaginazione dei più ragazzi italiani nel 2021

Nell’edizione Bonus Cultura dello scorso anno troviamo al primo posto, nella categoria libri, il bestseller ‘La canzone di Achille’, dell’autrice Madeline Miller, che racconta con occhi nuovi il rapporto tra l’eroe Achille e Patroclo e ne sdogana la natura più tenera; a seguire Il Fabbricante di lacrime, di Erin Doom, che tra favola e leggenda ha trasportato i giovani lettori italiani in un mondo da leggere tutto d’un fiato. Infine, torna anche nell’edizione del 2021 l’universo onirico de L’interpretazione dei sogni di Sigmund Freud dove i giovani continuano a volersi immergere.

La musica si conferma il mezzo attraverso cui molti ragazzi riescono a liberare i propri pensieri e, soprattutto, a sentirsi compresi dalla società. L’artista che ha meglio interpretato i sentimenti della Generazione Z nel 2021 è stato proprio il coetaneo Blanco con il suo album pluripremiato Blu Celeste, seguito al secondo posto da Persona, il sesto album in studio del rapper italiano: Marracash. Al terzo posto della classifica troviamo Teatro d’Ira dei Maneskin, la band rivelazione che ha completamente riscritto la storia del rock italiano.

Tra i film più acquistati lo scorso anno, al primo posto troviamo Harry Potter Collection, seguito dalla collezione di Pirati dei Caraibi. Anche tra gli eBook Kindle più acquistati ritroviamo La canzone di Achille e Il fabbricante di lacrime in terza e seconda posizione. In vetta, invece, si posiziona The paradice okeyy: 123.

Utilizzare il Bonus Cultura è facile su Amazon.it

I nati nel 2003, già registrati su 18app.it con la propria identità digitale, o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), o la Carta di Identità Elettronica (CIE), possono accedere a 18app.it per ottenere i buoni del Governo. I buoni vanno richiesti dal 17 marzo al 31 agosto 2022 e possono essere spesi entro il 28 febbraio 2023.

Per l’utilizzo del buono su Amazon.it, i ragazzi devono prima creare un buono del valore intero desiderato di minimo €1 (es. €15,00, non €15,50) del valore di 5, 10, 25 o 50 euro sul sito 18app.it. Occorrerà poi convertirli in codici Amazon del medesimo valore sul sito amazon.bonus18.it.

Al momento della conversione, l’intero importo del buono verrà dedotto dal saldo 18app. I codici Amazon potranno essere quindi utilizzati per acquistare una selezione di prodotti venduti e spediti da Amazon, in un’unica o in più soluzioni.

Per maggiori informazioni e scoprire tutte le possibilità riservate ai diciottenni sognatori, visitare il sito www.amazon.it/18app. Se questo articolo ti è piaciuto potresti dare uno sguardo a: L’estrazione del Litio per le batterie mette in pericolo i fenicotteri