Gli altopiani andini del Sud America, dove si incontrano Cile, Argentina e Bolivia, sono anche conosciuti come il “Triangolo del litio”, poiché la regione contiene più della metà della fornitura mondiale di metallo prezioso.

Ciò ha attirato numerose compagnie minerarie, concentrate in particolare su un lago nel nord-est del Cile chiamato Salar de Atacama. Si stima che questo contenga quasi il 30% del litio conosciuto nel mondo.

Per quanto possa sembrare promettente per le nostre amate batterie, c’è un costo elevato: la biodiversità dell’area.

Un nuovo studio suggerisce che le operazioni minerarie intorno al lago sono legate al declino di due specie di fenicotteri che risiedono nel bacino, come riportato da The Next Web.

L’estrazione del litio è un lavoro assetato

Gli altopiani andini sono tra i luoghi più aridi della Terra, ma contengono numerosi grandi laghi salati, come il Salar de Atacama. Grazie a questo, la zona è ricca di acque sotterranee salate, dette salamoie, dove si trova il litio.

La produzione di una singola tonnellata di litio richiede circa 400.000 litri di acqua, secondo lo studio. Questo avviene perché le compagnie minerarie pompano ed evaporano il liquido per estrarre il litio.

Questo processo riduce i laghi vicini dove i fenicotteri mangiano e si riproducono. Nel Salar de Atacama, si stima che oltre 1.700 litri di salamoia ricca di litio vengano prelevati ogni secondo.

Quando i laghi si ritirano, diventano più salati, il che può influenzare o addirittura uccidere gli organismi acquatici mangiati dai fenicotteri. E, senza cibo a sufficienza, gli uccelli non si riproducono, volano altrove o muoiono di fame.

I ricercatori hanno scoperto che le popolazioni di fenicotteri nel Salar de Atacama sono diminuite del 10-12% tra il 2002 e il 2013.

Il team collega il declino con l’aumento delle miniere di litio in quegli anni, poiché durante i mesi invernali è stato osservato un calo dell’11% della superficie dell’acqua del lago.

È anche possibile che il “rumore e il traffico veicolare” delle operazioni minerarie influiscano negativamente sugli uccelli.

Perché dobbiamo proteggere la natura

I fenicotteri non sono solo belli da vedere, ma in realtà sono vitali negli ecosistemi dei laghi salati e per Salar de Atacama in particolare.

Secondo lo studio, i fenicotteri sono pascolatori e trascorrono gran parte del loro tempo a masticare minuscoli organismi dal fondo della catena alimentare, il che contribuisce all’equilibrio dell’ecosistema.

Sono anche un barometro della salute dei laghi, il che significa che se non possono sopravvivere, nessun’altra specie aviaria può farlo.

Inoltre, molte comunità locali della regione dipendono da questi uccelli per il turismo.

Ma ci sono anche buone notizie: le popolazioni di fenicotteri non sono diminuite nella più ampia regione del Triangolo del Litio.

Ciò significa che mentre l’estrazione mineraria nel lago Atacama minaccia gli uccelli, altri laghi possono ancora sostenerli e persino ammortizzare le perdite altrove, dimostrando che le operazioni minerarie dovrebbero almeno limitarsi nella loro espansione geografica.

Non è un segreto che il boom della domanda di litio abbia avuto un impatto negativo sulla fauna selvatica e sulla biodiversità. L’industria dovrebbe concentrarsi su pratiche minerarie più sostenibili o, meglio ancora, sul riciclaggio del litio.

Se abbiamo bisogno del materiale, il minimo che possiamo fare è assicurarci che sia ottenuto nel modo più sicuro ed ecologico possibile.