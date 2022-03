Non è un segreto che Xiaomi abbia ancora dispositivi da sfoggiare. Uno di questi si chiama Xiaomi 12 Ultra ed è in lizza per il titolo di miglior telefono con fotocamera sul mercato. Secondo fonti cinesi, questo modello verrà rilasciato e continueranno a essere pubblicati i render del design del nuovo dispositivo. Si ipotizza anche che Xiaomi 12 Ultra sarà il primo smartphone a includere un processore Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

I render di oggi confermano perlopiù quanto visto finora. A differenza del suo predecessore, si sono rifiutati di installare un secondo schermo sul retro. Invece, Xiaomi 12 Ultra includerà un enorme blocco della fotocamera principale di forma rotonda. Ci è stato mostrato che saranno dotati di almeno quattro sensori della fotocamera, di cui uno periscopico per zoom ottico 5x. Secondo le speculazioni, oltre ai moduli principale e grandangolare, sarà incluso un teleobiettivo.

Xiaomi 12 Ultra si presenta al pubblico per la prima volta

Secondo alcune indiscrezioni, Xiaomi 12 Ultra includerà un pannello QHD + AMOLED a 120 Hz, fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria, una batteria da 5000 mAh e una ricarica rapida con opzioni di alimentazione di 120 W o 150 W. Di recente, è stato rivelato che l’edizione globale dello Xiaomi 12 sarebbe stata rilasciata il 15 marzo e ora è stato prodotto un poster per confermare queste informazioni.

Il display AMOLED Full HD Plus da 6,28 pollici degli Xiaomi 12 e Xiaomi 12X cinesi ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Xiaomi 12 Pro è dotato di un pannello AMOLED 2K da 6,73 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro sono dotati di un sistema a chip singolo Snapdragon 8 Gen 1, mentre Xiaomi 12X è dotato di una piattaforma mobile Snapdragon 870.

Secondo le speculazioni, Xiaomi 12 Pro sarà disponibile in Europa con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria flash per 1000 euro, oltre a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria flash per 1200 euro. Le edizioni ordinarie e premium costeranno rispettivamente 800 e 900 euro. Inoltre, lo Xiaomi 12X partirà da 600 euro.