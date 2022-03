Quando un telefono viene smarrito o rubato, la password potrebbe aiutare a proteggere le informazioni personali e i fondi dell’utente. Ma cosa succede se il rapinatore rapisce l’utente e poi posiziona il telefono davanti alla vittima per sbloccarlo? Secondo l’APP Qichacha, Huawei Technologies Co., Ltd. ha pubblicato un brevetto il 1 marzo per “un metodo per sbloccare uno schermo e un dispositivo associato”. Quando gli utenti sono obbligati, questo può impedire loro di sbloccare i telefoni con la faccia.

CN114125145A è il numero di pubblicazione del brevetto. Secondo l’estratto del brevetto, mentre lo schermo del display è bloccato e lo schermo è luminoso, la tecnica raccoglie i parametri attuali della pupilla dell’utente e l’intensità della luce riflessa del viso tramite il modulo della fotocamera. Il dispositivo ottiene la microespressione corrente dell’utente se il parametro pupilla corrente è maggiore del parametro pupilla di Face unlock. Se la microespressione indica che l’utente è ora sotto coercizione, viene visualizzata un’interfaccia di sblocco preprogrammata. Questo include anche lo sblocco di password e impronte digitali, nonché lo sblocco dell’iride.

Huawei si sta preparando ad un nuovo aggiornamento

Secondo Huawei, il brevetto impedisce ai consumatori di sbloccare il display di un dispositivo elettronico. Quando sono costretti, impedisce loro di sbloccare il device con la faccia. Huawei ha collaborato con aziende automobilistiche come Celis e Avita per lanciare e produrre in serie veicoli. Le soluzioni intelligenti di Huawei sono utilizzate in questi veicoli. Inoltre, l’azienda è coinvolta nella guida intelligente e nei cockpit intelligenti Harmony.

Per dirla semplicemente, Huawei non seguirà la strada della produzione delle proprie automobili. Tuttavia, l’attività si concentrerà sulla rotta dei fornitori, in cui Huawei eccelle. Collaborerà con le case automobilistiche per aiutarle a produrre auto intelligenti migliori.

Ovviamente, la società non produrrà la propria automobile. È evidente che Huawei deve perseguire una strategia collaborativa nel settore automobilistico. La logica di Huawei nel regno delle automobili intelligenti è quella di fornire soluzioni intelligenti alle case automobilistiche.