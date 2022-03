Netflix ha cancellato molte serie TV alla fine di questo 2021. Il gigante dello streaming potrebbe dominare il piccolo schermo, ma è anche diventato famoso per la sua abitudine di non far durare gli spettacoli.

Sebbene alcuni di questi 16 sono scelte di cui probabilmente non si era sentito parlare, come “Hit & Run”, “The Duchess” o la serie “Bonding“, ci sono state alcune eliminate che hanno fatto scalpore.

Ad esempio, la serie fantasy “Cursed“, una versione della storia di Re Artù con Katherine Langford (“13 Reasons Why”) e diretta da Frank Miller (“300”, “Sin City”), ha ottenuto la cancellazione dopo solo una stagione.

Kyla Drew Simmons e Jamie Foxx

Serie simili con grandi star allegate includono la sitcom di Jamie Foxx, “Dad, Stop Embarrassing Me!” Legacy” con Josh Duhamel e Leslie Bibb, e, naturalmente, il tanto acclamato adattamento live-action dell’epico anime “Cowboy Bebop” con John Cho, che ha suscitato un’ondata di messaggi devastati dai fan e dal cast.

L’accattivante serie di commedie musicali “Julie and the Phantoms“, diretta da Kenny Ortega (“High School Musical“, “Dirty Dancing“), è stata stranamente cancellata la scorsa settimana più di un anno dopo la sua prima stagione in anteprima a settembre 2020.

“Country Comfort“, interpretato insieme a Katherine McPhee e al personaggio televisivo Eddie Cibrian, era una versione da cowboy che piaceva alla folla nell’allestimento di “The Sound of Music” (è una cantante country che accetta un lavoro come tata per un cowboy vedovo). Ma a quanto pare, ciò non aveva un fascino abbastanza ampio per durare. E il pezzo d’epoca “The Last Kingdom” si concluderà con la sua prossima stagione 5 dopo aver ottenuto l’ascia.

Ecco l’elenco completo degli spettacoli Netflix eliminati quest’anno