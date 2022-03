In seguito alle recenti rivelazioni dei vertici di Huawei al Mobile World Congress in merito al futuro dell’azienda sul mercato internazionale, abbiamo modo di vedere come Huawei intende continuare a far sentire la sua presenza nel mercato europeo degli smartphone.

Grazie a WinFuture abbiamo modo di vedere in anteprima il design e le probabili specifiche tecniche di Huawei Nova 9 SE, il nuovo smartphone di fascia medio/alta. Ecco tutti i dettagli.

Huawei Nova 9 SE: smartphone con fotocamera da 108 megapixel

Huawei Nova 9 SE è un modello di gamma medio-alta e che passerà alla storia come il primo smartphone Huawei con una fotocamera da 108 megapixel. Le immagini mostrano un design con modulo fotografico posteriore simile a Huawei P50, con quattro sensori, e un display piatto forato al centro.

Secondo le indiscrezioni dovrebbe montare uno schermo da 6.78 pollici LCD, un processore Qualcomm Snapdragon 665 con Adreno 610, 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. Il modulo posteriore delle fotocamere dovrebbe ospitare quattro sensori rispettivamente da 108 megapixel il principale, 8 megapixel il grandangolo, 2 megapixel il sensore di profondità e 2 megapixel il B/N.

La fotocamera frontale invece dovrebbe disporre di un sensore di 16 megapixel. Il sistema operativo pre installato dovrebbe essere Android 11 con EMUI 12 anche se non ci saranno i Google Services. Il lancio di Huawei Nova 9 SE dovrebbe avvenire a breve per i mercati europei. Si parla di un prezzo di lancio che si aggirerebbe attorno ai 250/280 euro. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più su questi aspetti.