L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente informato tutti i propri utenti che, nei prossimi mesi ha intenzione di implementare il servizio VoLTe.

Il servizio VoLTe, per chi non lo sapesse, permette di effettuare chiamate tramite la rete 4G (rete LTE) e quindi si utilizzano gli ultimi standard di telefonia mobile e la connessione più potente che ci sia. Per le tue telefonate, questo significa una qualità del suono cristallina e una connessione particolarmente veloce. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Kena Mobile porterà il servizio VoLTe

Dopo l’annuncio da parte di Poste Mobile, anche Kena, il virtuale di TIM, sarebbe in procinto di lanciare il VoLTE. L’ex Noverca già da tempo sta per spegnere nei prossimi mesi il 3G, proprio come sta facendo l’operatore principale. La feature in arrivo a partire dal mese di Aprile 2022, consentirà di chiamare tramite il 4G.

L’arrivo del Voice Over LTE è di fatto necessaria visto che in caso di non presenza della rete 4G, la SIM verrà switchata al 2G senza però la possibilità di navigare. Oltre, infatti, alla maggiore qualità vocale, il VoLTE permette anche di navigare a chiamata in corso senza alcuna interruzione.

La nota apparsa nel sito di Kena spiega molto bene cosa accadrà a partire da Aprile 2022: “A partire da Aprile 2022, verrà introdotto gradualmente su tutte le SIM Kena il servizio Voce su rete 4G (VoLTE). Il servizio è gratuito per tutti i clienti Kena Mobile. Grazie a questa tecnologia la qualità e l’esperienza delle chiamate migliorerà sensibilmente e sarà anche possibile effettuare una chiamata e navigare contemporaneamente in Internet. In assenza di segnale 4G, le chiamate verranno comunque gestite sulla rete 2G, anche se lo smartphone è configurato per il 4G“.