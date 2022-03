Grazie all’ultimo volantino di Euronics, tutti gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di risparmiare ingentissime quantità di denaro, in modo da essere effettivamente sicuri di poter acquistare ottimi prodotti di tecnologia generale, senza spendere poi così tanto.

Il meccanismo è uno dei più apprezzati, e di cui vi abbiamo già ampiamente parlato in passato, tuttavia è bene ricordare essere attivo solamente in negozio, con possibili differenze di socio in socio. Il consiglio che vi diamo è sempre lo stesso, verificate personalmente presso il punto vendita più vicino, prima di valutare effettivamente l’acquisto.

Euronics: offerte così non si erano mai viste

Il meccanismo che si cela alle spalle dell’ottimo volantino Euronics, ricorda chiaramente quello visto nelle scorse settimane da Trony. L’utente ha la possibilità di recarsi senza troppi problemi in un qualsiasi punto vendita in Italia, può aggiungere al carrello praticamente tutto ciò che vuole, e poi recarsi direttamente in cassa.

Lo scontrino subirà una importante riduzione di prezzo, direttamente proporzionale al livello di spesa raggiunto, proprio perché sono previsti sconti fissi in determinati tagli. Le riduzioni sono precisamente di 500, 200, 100 o 50 euro, al superamento rispettivamente di 2300, 1050, 650 o 450 euro. Da notare che gli sconti non potranno essere sommati, sarà possibile fruire di una soluzione per scontrino. Numerose occasioni vi attendono da Euronics, se volete capire quali sono le possibili combinazioni di una così interessante campagne promozionale, non dovete fare altro che aprire le pagine.