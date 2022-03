Gli smartphone sono al solito al centro della campagna promozionale di Comet, per mezzo della quale si ha la possibilità di spendere pochissimo, riuscendo nel contempo a risparmiare sull’acquisto di alcuni dei migliori modelli attualmente in circolazione.

Il volantino non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, infatti la soluzione corrente è stata attivata sia online che nei punti vendita fisici, promettendo spedizione gratuita per ogni ordine il cui valore superi complessivamente i 49 euro (anche come somma di più prodotti). Quest’ultimi, inoltre, sono sempre distribuiti no brand e con garanzia della durata di 24 mesi.

Comet: tantissime offerte speciali per tutti gli utenti

Il volantino nasconde al proprio interno una serie di offerte molto interessanti, applicate nella maggior parte dei casi sui prodotti brandizzati Samsung. Proprio quest’ultimi sono tra i più richiesti dalla popolazione, e vanno a toccare gli ultimi S22, S22 Ultra e S22+, con prezzi che partono da un minimo di 879 euro, sino ad un massimo di 1279 euro, senza però dimenticarsi dei più economici, Galaxy A12 o Galaxy A52 (con le versioni S), disponibili tra 149 e 329 euro.

Naturalmente il volantino amplia le possibilità di scelta anche verso altre realtà e categorie merceologiche, se volete scoprire tutte le riduzioni di prezzo, ricordatevi che è necessario collegarvi al sito ufficiale (dal quale potrete anche acquistare, e come anticipato ricevere gratuitamente la merce al domicilio).