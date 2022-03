Postepay e la nuova truffa: ora tutti hanno paura di perdere soldi dalle carte

Ancora una volta ci ritroviamo qui a parlare di qualcosa di cui gli utenti non vorrebbero neanche sentire lontanamente vociferare. Purtroppo però le truffe sono tra noi e dobbiamo stare molto attenti ogni giorno, sia per quanto riguarda gli smartphone e i computer, sia per quanto riguarda i supporti elettronici con i quali effettuiamo pagamenti sia online che in loco.

Postepay è una delle carte più bersagliate in assoluto, ma ciò non significa che la nota carta sia colpevole di qualcosa. Sono infatti i truffatori che sfruttano la grande diffusione della prepagata sul territorio italiano per sfruttare poi anche quello che è il suo nome. In questo modo le truffe saranno sempre più convincenti, a tal punto da convincere le persone a concedere i loro dati per l’accesso al conto.

Postepay: una nuova truffa porta via i soldi alle persone direttamente dai conti

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!