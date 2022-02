Postepay: arriva la truffa che blocca le carte e le prosciuga subito

Postepay purtroppo è il nome preferito dei truffatori, quelli che riescono molto spesso a mettere in difficoltà le persone. Tramite un messaggio che ci starebbe diffondendo rapidamente, i malviventi avrebbero fatto credere ai clienti del nostro gruppo bancario di avere un blocco sul conto.

Postepay: questo è il messaggio che dovete assolutamente evitare di far girare

Far girare questo messaggio che trovate qui sotto potrebbe comportare gravissimi problemi, non solo a voi ma anche a chi vi sta intorno. Si tratta infatti di un messaggio che vuole far credere a tutti che sia accaduto qualcosa al proprio conto, quando invece non c’è niente da temere. Le comunicazioni da parte della banca infatti arrivano mediante l’applicazione ufficiale e non più tramite e-mail se non in seguito ad alcuni pagamenti che avete effettuato.

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!