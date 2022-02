Dopo mesi di anticipazioni oggi possiamo finalmente parlare concretamente del nuovo Oppo Find X5 Pro, lanciato ufficialmente dal colosso. Si tratta del nuovo smartphone premium.

La prima peculiarità di questo smartphone è sicuramente il suo essere realizzato in ceramica (il frame è in metallo). Un materiale estremamente resistente e che negli anni dovrebbe garantire massima resistenza ai graffi. Il peso ovviamente però è cresciuto. Scopriamo il resto della scheda tecnica.

Oppo Find X5 Pro è finalmente ufficiale

Il nuovo top di gamma del colosso monta uno schermo da 6,7″ AMOLED LTPO 1-120Hz, 1.440 x 3.216 pixel, 10 bit, 1.300 nits, 1.000 Hz touch sampling, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 4nm – NPU Imaging MariSilicon X con 12 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna. Il comparto fotografico posteriore dispone di 3 sensori rispettivamente da 50 megapixel il principale, 50 megapixel il grandangolo e 13 megapixel lo zoom.

Nella parte anteriore dello smartphone troviamo un sensore fotografico di 32 megapixel. Il sistema operativo pre installato è Android 12 con ColorOS 12.1 e la batteria è da 5.000 mAh con sistema di ricarica SuperVOOC a 80W, wireless AirVOOC a 50W.

Find X5 Pro sarà disponibile nei prossimi giorni al prezzo di 1.299 euro. Molto interessanti le promozioni di lancio dell’azienda. Dal 2 marzo al 24 aprile sarà possibile ricevere in omaggio le OPPO Enco X, OPPO Watch Free, la base di ricarica wireless a 50W e una cover, per un valore complessivo di 406 euro. In più se l’acquisto avviene su OPPO Store, l’e-commerce dell’azienda al 25 febbraio, ma solo fino al 17 marzo si otterrà anche un voucher del valore 100 euro della durata di 12 mesi, da spendere sempre su OPPO Store.