La Casa di Carta: e se la serie si fondesse con Squid Game? Ecco la novità di Netflix!

È abbastanza inutile rettificare, ma Netflix sa giocare bene con il successo. Sembra proprio che la nota piattaforma si sia abituata a cavalcare l’onda, tanto da giocare di conseguenza di astuzia. Questa ha deciso di proporre ai suoi abbonati una serie tv che ricorda molto La Casa di Carta e al contempo la coreana Squid Game. Il suo nome è Money Heist: Korea e potrebbe entrare facilmente nelle tendenze del nuovo anno.

La Casa di Carta: la trama e il cast

La storia è molto simile, ma ovviamente non ci sarà Pedro Alonso (Berlino) tra i principali protagonisti, bensì il volto dell’attore Park Hae-soo. Nello specifico, Moeny Heist narra la storia di una banda di criminali guidati da una mente geniale che ha come obiettivo l’ottenimento di una enorme somma di denaro grazie ad una rapina nella penisola coreana.

Nel trailer è già possibile vedere i vari personaggi che comporranno il cast con i corrispettivi attori nonché interpreti della serie. Ciò che la rende ancor più interessante è il produttore Álex Pina, lo stesso che seguì la storia de La Casa di Carta.

Dunque, nel cast vediamo Yoo Ji-tae, già in Oldboy, nei panni del Professore, Jeon Jong-seo in quelli di Tokyo, Lee Won-jong, nel cast di The Guest, come Mosca. Kim Ji-hun, che ha recitato in Lost, sarà Denver, Jang Yoon-ju sarà Nairobi, Lee Hyun-woo interpreterà Rio, Kim Ji-Hoon Helsinki e Lee Kyu-ho darà il volto a Oslo. Il regista invece sarà Kim Hong-sun già esordiente nel 2012 con il thriller Traffickers e l’horror Metamorphosis.