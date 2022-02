Postepay: la nuova truffa che inganna i possessori portando via i loro soldi

Tutte le volte che si parla di truffe, c’entrano purtroppo tutte le carte più famose dei vari gruppi bancari più blasonati. Postepay è una di queste e i truffatori continuano ad utilizzare il suo nome proprio per la grande diffusione del supporto prepagato in tutta Italia. Inoltre le persone si fidano molto dei messaggi che ricevono e proprio per questo i malviventi riuscirebbero ad ottenere grossi proventi.

Qualche giorno fa sarebbero arrivate le prime lamentele di una truffa phshing, la quale avrebbe preso in esame proprio un finto blocco del conto da proporre agli utenti. Questi, cascandoci in pieno, avrebbero accettato di inserire le loro credenziali di accesso non sapendo che poi il loro conto sarebbe stato svuotato di li a poco.

Postepay: ecco il testo che sta girando tramite e-mail e che dovete tenere alla larga

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!