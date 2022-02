Il 3 marzo 2017 è stato ufficialmente rilasciato Nintendo Switch. La console festeggerà i suoi cinque anni quest’anno. Secondo i rapporti attuali, le entrate di Nintendo Switch sono vicine ai 60 miliardi di dollari, nonostante sia uscita da diversi anni. In confronto, il mese scorso Microsoft ha pagato 68,7 miliardi di dollari per Activision Blizzard, un premio di quasi il 45%. Secondo il rapporto finanziario del quarto trimestre di Nintendo, le vendite di console di gioco Switch hanno raggiunto 103,54 milioni di copie, superando i 101,63 milioni di unità della console Wii.

Dopo aver superato le vendite della Sony PlayStation 1, Nintendo ha dichiarato che il prossimo obiettivo di Switch è la serie Sony PlayStation 4. Successivamente, si concentrerà sul Nintendo Game Boy (incluso il Game Boy Color). Nintendo Switch attualmente segue la PlayStation 4 nelle vendite di 13,77 milioni di copie (116,58 milioni di unità). Il Nintendo DS è al secondo posto e la PS2 di Sony è la console di gioco più venduta al mondo, con circa 158 milioni di unità vendute.

Nintendo Switch festeggerà a breve i suoi cinque anni

In termini di vendite, Nintendo Switch ha venduto 34,67 milioni di unità negli Stati Uniti, 27,22 milioni in Europa e 23,43 milioni in Giappone. In Europa ha venduto 5,21 milioni di copie nel Regno Unito, 6,11 milioni in Francia e 5,93 milioni in Germania.

Dal lancio di Nintendo Switch nel quarto trimestre del 2017, il fatturato totale del mondo dei videogame è stato di circa 59,8 miliardi di dollari. Vale la pena notare che Nintendo genera più entrate dall’hardware che dal software.

Dall’uscita di Switch all’inizio del 2017, l’attività di gioco di Nintendo è rimasta solida come una roccia. Da quando ha combinato palmari e console di gioco in un ecosistema unificato multi-dispositivo, il produttore ha prodotto miliardi di dollari di entrate ogni anno. Inoltre, le cose sono migliorate dai tempi di Wii U.

Nonostante Switch sia giunto al suo sesto anno, la linea di console non mostra segni di rallentamento in termini di vendite di hardware e software, con una stima di 7,4 miliardi di dollari nel solo 2020. La Switch, nonostante la sua età, non è pronto per il pensionamento, secondo l’azienda. In effetti, l’azienda sostiene che il sistema di gioco si sta avvicinando alla fine del suo ciclo di vita.