La serie Samsung Galaxy S22 è stata lanciata ufficialmente due settimane fa e sembra che il Samsung Galaxy S22 Ultra sia il modello più importante quest’anno, con l’inclusione della S-Pen della serie Note, il suo display AMOLED LTPO leader del settore, e la configurazione della fotocamera più avanzata dell’azienda in uno smartphone.

Tuttavia, prima di spendere oltre 1000 euro per il Samsung Galaxy S22 Ultra, tieni presente che DxOMark ha appena pubblicato la sua ultima valutazione della fotocamera del device ed è riuscito a ottenere solo 131 punti, lo stesso come l’Oppo Find X3 Pro dell’anno scorso.

Galaxy S22 Ultra è stato testato dal team di DxOMark

Secondo DxOMark, le foto dell’S22 Ultra mostrano un piacevole bilanciamento del bianco e colori in tutte le impostazioni di illuminazione. Con la sua ampia gamma dinamica, il dispositivo mantiene anche un’esposizione adeguata nella maggior parte delle impostazioni. Grazie al rilevamento degli angoli quasi accurato, le immagini scattate con l’S22 Ultra ottengono un effetto bokeh simulato naturale.

In termini di zoom, l’S22 Ultra ha rappresentato il più grande balzo in avanti di Samsung nella fotografia zoom per smartphone. È stato in grado di mantenere i buoni colori e l’esposizione a tutti i livelli di zoom. Con la sua messa a fuoco rapida e fluida, la forte stabilizzazione video quando si cammina durante le riprese, una buona esposizione e un’ampia gamma dinamica in condizioni di luce intensa e video di interni, le prestazioni video nel segmento di punta sono quelle previste.

In termini di difetti della fotocamera, l’S22 Ultra ha una messa a fuoco automatica relativamente lenta per gli scatti in numerose circostanze di illuminazione, superata da Oppo Find X3 Pro e iPhone 13 Pro Max. DxOMark ha anche menzionato la nitidezza variabile della fotocamera dell’S22 Ultra tra i fotogrammi video mentre la fotocamera si muove durante le riprese, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione.