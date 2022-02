Alcuni utenti macOS che hanno tentato di caricare i propri file sul servizio di archiviazione cloud di Google hanno ricevuto notifiche di violazione del copyright. Un utente Reddit arrabbiato ha recentemente dichiarato che un file “.DS Store” sul proprio Google Drive era stato contrassegnato come in violazione delle norme sulla violazione del copyright del motore di ricerca. Apparentemente, questa non è la prima volta che si verifica questo problema, poiché i clienti macOS hanno riscontrato problemi identici il mese scorso.

Per chi non lo conoscesse, DS Store è un file di metadati che gli utenti Apple possono incontrare quando spostano cartelle e archivi da macOS ad altri sistemi operativi come Windows o Linux. Il Finder in MacOS genera automaticamente questi file per contenere attributi e metadati personalizzati come le informazioni sull’icona e la posizione delle immagini di sfondo. Queste informazioni vengono quindi utilizzate dal Finder per visualizzare un layout basato sulle preferenze dell’utente.

Google è a conoscenza del problema e lo risolverà presto

I file .DS Store sono in genere nascosti all’interno del Finder allo stesso modo dei file desktop.ini e thumbs.db sono nascosti in Windows 10 e Windows 11. Microsoft Explorer, d’altra parte, ha impostazioni che consentono agli utenti di vederli “nascosti” File.

Al momento, non è chiaro il motivo per cui Google Drive contrassegni i file di DS Store per violazione del copyright quando vengono caricati nell’archivio cloud di un utente. Sebbene BleepingComputer non sia stato in grado di replicare il problema, la fonte della notizia ritiene che l’affidamento di Google ai checksum per gestire le informazioni sul copyright potrebbe aver provocato una collisione di hash. Se un file protetto da copyright e un file normale hanno lo stesso hash, possono verificarsi queste false violazioni.

Un problema simile si è verificato di recente quando Google Drive ha erroneamente etichettato file praticamente vuoti contenenti solo pochi numeri interi come una violazione dei file del copyright dell’azienda. Secondo un portavoce di Google che ha parlato con la fonte di notizie, l’azienda ha trovato e risolto il problema, che riguardava solo un piccolo numero di file di Drive, a gennaio.

Se Google ha erroneamente identificato i tuoi file per violazione del copyright, non preoccuparti; l’azienda è a conoscenza del problema e una patch dovrebbe essere presto disponibile.