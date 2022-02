Certamente Capcom sa come attirare l’attenzione anche fare senza grandi annunci. Infatti, in queste ore è apparso un misterioso conto alla rovescia che scandisce i giorni e le ore che mancano a qualcosa di ignoto.

Il countdown è in bella mostra su sito ufficiale della software house e scadrà lunedì 21 febbraio. Purtroppo al momento non è chiaro che tipologia di annuncio aspettarsi e a quale saga possa riferirsi, tuttavia possiamo provare a fare alcune ipotesi.

Il primo collegamento che viene in mente è certamente legato al franchise di Resident Evil. Infatti, quasi in contemporanea al conto alla rovescia, l’account Twitter di RESIDENT EVIL/BIOHAZARD PORTAL Official ha postato il seguente messaggio:

Oh, there's something suspicious activity going on at the Resident Evil portal…

It seems that this was the reason why all the staff around me worked busy lately. There's something going on tomorrow at 4PM(JST), so we hope you all enjoy it!#REBHFun pic.twitter.com/tiwvlAhTI5