Tocca il minimo storico di prezzo, Samsung Galaxy S21 FE si rivela un occasione da non perdere con caratteristiche top a un piccolo prezzo.

Il display è AMOLED da 6,4 con frequenza di aggiornamento da 120 Hz. E’ dotato di NFC, WiFi6, 5G, Bluetooth 5, GPS, Google Pay, Android Auto e Samsung Pay. La porta è ovviamente una USB-C ma con uscita video, con ci consente di usare l’interfaccia desktop Dex di Samsung, sia via cavo che in wireless.

Lo schermo è protetto dal vetro Gorilla Glass Victus, back cover in plastica e alluminio per il telaio del frame. Non manca la certificazione di resistenza ad acqua e polvere IP68.

Nella confezione troviamo solo lo smartphone ed il cavo USB-C. L’alimentatore purtroppo non è incluso e va acquistato separatamente.