Il nuovissimo Galaxy S22 Ultra di Samsung è stato presentato questa settimana e se stai cercando lo smartphone Android definitivo, potrebbe essere questo. Al momento è disponibile per il preordine, ma arriverà nei negozi alla fine di questo mese.

Se sei un fan della linea Note, ci sono buone notizie perché ritorna la S Pen. Il Galaxy S22 Ultra è ora dotato di questo accessorio all’interno del suo guscio in alluminio, ed è sicuramente la migliore S Pen che Samsung abbia mai realizzato.

Questo strumento è stato ora perfezionato per renderlo molto più preciso e fluido. Con una latenza inferiore del 70%, è molto più simile allo scrivere con una vera penna su carta fisica.

Oltre al miglioramento della latenza della S Pen, l’app Note di Samsung è stata perfezionata molto nella lettura dei tuoi scritti, il che significa che può decifrare la maggior parte della scrittura a mano e trasformarla in un testo modificabile. Ciò significa che puoi copiare e incollare le tue note scritte a mano in e-mail, messaggi di testo o in Google Documenti in pochi secondi: davvero utile!

Per rendere tutto più realistico riproduce anche il suono sottile dell’inchiostro steso sulla carta mentre scrivi sul display. È un bel tocco di classe, anche se è una funzione che finirai per disattivare.

Naturalmente, una volta finito con la penna, la riponi semplicemente all’interno per tenerla al sicuro. Cosi facendo si ricaricherà e non c’è rischio che si sposti quando metti il ​​telefono in tasca.

L’S22 Ultra ha un aspetto molto diverso da l’S22 e l’S22+ che hanno un design sinuoso con uno schermo piatto, mentre Ultra è dotato di angoli più nitidi con un display leggermente curvo ai lati lunghi.

La grandangolare principale è stata ora aggiornata per includere un enorme sensore da 108 megapixel, che secondo Samsung aiuta la fotocamera dell’Ultra a scattare le foto migliori anche in condizioni di scarsa illuminazione. C’è anche la possibilità di zoomare molto lontano grazie al periscopio ottico 10X e al discutibile zoom digitale 100X.

Coloro che preferiscono girare video troveranno una migliore stabilizzazione dell’immagine e un Auto Tracking che assicura il soggetto sempre perfettamente a fuoco.

Proprio come negli anni precedenti, Samsung utilizza i propri chip Exynos e sarà interessante vedere come si comportano se confrontati con i modelli Snapdragon.

Come va la durata della batteria?

S22 Ultra ha un’enorme batteria da 5.000 mAh. Essendo un dispositivo di grandi dimensioni avrà bisogno di un sacco di energia, ma siamo fiduciosi che questo telefono durerà facilmente tutto il giorno prima di aver bisogno di una ricarica.

Per la nostra gioia o forse per la loro, proprio come l’anno scorso, non c’è nessun alimentatore nella confezione, quindi se vuoi sfruttare la funzione di ricarica rapida da 45 W dovrai recarti al negozio Samsung per acquistare una spina da circa 50€ (come se il costo del telefono non fosse già abbastanza).

Samsung Galaxy s22 ultra: Uno schermo da primo della classe

Il Galaxy S22 Ultra arriva con un enorme schermo AMOLED QHD+ curvo da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz per uno scorrimento super fluido. Durante i giochi, la frequenza di campionamento del tocco può arrivare a 240 Hz, il che dovrebbe rendere più fluida una sessione di gioco stile Cod.

Samsung è rinomata per i suoi fantastici schermi e l’Ultra continua la tradizione con tratti nitidi e colori vivaci.

Anche lo scanner di impronte digitali ad ultrasuoni incorporato è davvero buono e sblocca lo schermo in maniera fulminea! Viste le dimensioni generose non si adatta bene alle tasche piccole, ma se vuoi davvero un dispositivo con uno schermo enorme, non troverai di meglio.