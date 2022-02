Sappiamo bene che l’operatore telefonico francese Iliad ha da poco lanciato ufficialmente sul mercato la sua prima offerta fibra. Si tratta di Iliadbox e, per chi è già cliente o per chi attiverà una delle offerte mobile disponibili, sarà possibile ottenere uno sconto sul prezzo mensile.

Iliadbox: è possibile avere uno sconto sul prezzo attivando una delle offerte mobile disponibili

Iliadbox è la prima offerta fibra di rete fissa lanciata ufficialmente in Italia dall’operatore telefonico francese. Quest’ultima ha un costo mensile di 23,99 euro al mese ma, come già accennato, esiste un modo per ottenere uno sconto sul prezzo.

Come già accennato, infatti, per chi è già cliente Iliad o per i nuovi clienti sarà possibile ottenere uno sconto di 8 euro per un totale di 15,99 euro al mese per l’offerta fibra. Per averlo, basterà avere attiva un’offerta mobile convergente con l’attivazione dell’offerta Iliadbox.

Tra le offerte mobile di Iliad attualmente disponibili, abbiamo Iliad Giga 120. Quest’ultima ha un costo mensile di 9,99 euro e permette di utilizzare ogni mese 120 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri. È anche disponibile l’offerta Iliad Giga 80 ed ha un costo di 7,99 euro al mese. Con essa, gli utenti avranno a disposizione questa volta 80 GB di traffico dati sempre in 5G e sempre minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. In alternativa, c’è anche l’offerta Iliad Voce con un costo di soli 4,99 euro al mese. In questo caso, sono inclusi minuti ed SMS illimitati e 40 MB di traffico con connettività 4G e 4G+.