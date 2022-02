L’operatore telefonico francese Iliad ha riscosso un enorme successo nell’ambito della telefonia mobile sin dal suo arrivo ufficiale in Italia. Dopo tale successo, l’azienda ha deciso di puntare ancora più in alto entrando nella telefonia di rete fissa e proponendo la sua prima offerta fibra denominata Iliadbox.

Iliad debutta nella telefonia di rete fissa con l’offerta fibra denominata Iliadbox

Iliad ha finalmente fatto il suo debutto ufficiale nella telefonia di rete fissa ed ha aperto le danze con una offerta fin da subito molto competitiva. Come già accennato, si tratta dell’offerta fibra denominata Iliadbox ed è proposta per i già clienti mobile dell’operatore ad un costo di 15,99 euro al mese che non subirà cambiamenti nel tempo.

Per tutti i nuovi clienti, invece, il prezzo mensile per avere l’offerta sarà leggermente più alto, cioè a 23,99 euro e anche in questo caso non sono previste variazioni. Tuttavia, alla prima installazione sarà necessario pagare per tutti un importo pari a 39,99 euro.

Con l’attivazione della prima offerta fibra dell’operatore telefonico francese, gli utenti avranno incluso il modem Iliadbox in comodato d’uso gratuito e internet illimitato per navigare fino ad una velocità massima di di 5 Gbps complessivi su rete Fibra FTTH 10G-EPON e di 1 Gbps su rete Fibra FTTH GPON. Oltre a questo, l’offerta comprende minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e minuti illimitati anche verso alcuni paesi esteri. Tra questi, sono compresi: Azzorre, Germania, Andorra, Antille francesi, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibilterra, Grecia, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera, Taiwan.