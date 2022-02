Nubia si sta preparando al lancio di Redmagic 7, il nuovo smartphone da gaming dell’azienda. La presentazione sembra fissata per il 17 gennaio, quindi mancano pochi giorni al keynote. Tuttavia, continuano ad emergere informazioni riguardo il device che sembrano veramente sorprendenti.

Stando alle ultime news rilasciate direttamente dal produttore, Redmagic 7 potrà contare su un chip dedicato esclusivamente al gaming denominato Red Core. L’azienda ha sviluppato in proprio questa soluzione che farà il proprio debutto sulla nuova generazione di device.

Le funzionalità di questo SoC secondario non sono state specificate e dovremo attendere la presentazione per avere maggiori dettagli. Nonostante il mistero che avvolge la soluzione software, è interessante scoprire questo dettaglio.

REDMAGIC 7 sta arrivando ma il produttore ha già svelato che il device sarà caratterizzato da un doppio SoC per ottimizzare il gaming

Il device da gaming infatti, può già contare sulla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. La soluzione garantisce potenza e prestazioni in tutti gli scenari, incluso quello del gaming su mobile.

Possiamo supporre che la presenza del Red Core darà un forte supporto al SoC Qualcomm nella gestione dei task e delle funzionalità da gaming. Questo migliorerà le prestazioni ma soprattutto l’esperienza utente durante i giochi più impegnativi. Tra le feature che potrebbero essere implementate ci sono i suoni, il sistema di illuminazione, la vibrazione e la risposta del touch.

Inoltre, ipotizziamo che il SoC secondario potrebbe ottimizzare il sistema di dissipazione e la gestione della batteria. In sostanza, l’obiettivo potrebbe essere quello di spostare task dal SoC Qualcomm al Red Core per permettere allo Snapdragon 8 Gen 1 di sfruttare le risorse solo per il gaming.

Ricordiamo che il Redmagic 7 è atteso con un display OLED da 6.8 pollici con risoluzione FullHD+. Il pannello avrà il refresh rate a 165Hz e un elevato touch sampling rate. La memoria RAM disponibile arriverà fino a 16GB mentre quella interna fino a 512GB. Il comparto fotografico sarà triplo con un’ottica principale da 64MP mentre la batteria sarà da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida a 135W.