Qualcomm Technologies e Ferrari hanno appena annunciato l’avvio di una importante collaborazione tecnologica e strategica. L’obiettivo della partnership è quello di contribuire attivamente alla trasformazione digitale del Cavallino Rampante.

Infatti, Qualcomm Technologies fornirà soluzioni pensate per le vetture stradali come lo Snapdragon Digital Chassis. Si tratta di una serie di tecnologie connesse e intelligenti per portare i veicoli ad un nuovo livello e renderli più sicuri, connessi, immersivi e personalizzabili.

La piattaforma sviluppata da Qualcomm è scalabile e collegata al cloud per la gestione di tutti gli aspetti principali della vettura. Tra le funzionalità principali spicca anche la telematica e la connettività oltre che la gestione degli ADAS.

Un aspetto da non dimenticare è quello di poter dialogare costantemente con la vettura a quindi rilasciare aggiornamenti costanti. In questo modo, i veicoli potranno migliorarsi nel corso del tempo o ricevere supporto immediato dalla casa madre.

Qualcomm Technologies e Ferrari si concentreranno, tra le altre cose, anche sullo sviluppo dei cockpit digitali delle vetture del Cavallino. Il chipmaker californiano inoltre sarà Premium Partner per il team di Formula 1 della Scuderia Ferrari e per il team Ferrari eSports.

La collaborazione inizierà immediatamente, tanto che il logo Snapdragon sarà presente sulla monoposto F1-75 della Scuderia. L’appuntamento con la presentazione ufficiale della vettura che gareggerà nel Campionato Mondiale di Formula 1 è attesa per il 17 febbraio.

Enrico Salvatori, Senior Vice President e President Europe/MEA di Qualcomm Europe ha commentato: “Sono orgoglioso di lavorare con un produttore automobilistico così iconico con sede in Italia. Lo Snapdragon Digital Chassis, offre piattaforme automotive aperte, scalabili e complete che comprendono semiconduttori, sistemi, software e servizi che permetteranno alla Ferrari di trasformare i propri veicoli per l’era digitale“.