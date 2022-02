Il nuovo Redmi K50 Gaming Edition sarà una delle varianti disponibili per lo smartphone top di gamma dell’azienda. Trattandosi di una versione dedicata al mondo del gaming è lecito aspettarsi soluzioni pensate per ottimizzare le sessioni di gioco.

Tuttavia, il mondo del gaming non è fatto solo da prestazioni pure ma anche da estetica. Ecco quindi che il Lu Weibing, General Manager di Redmi, ha scelto di commentare le linee del device.

In un post pubblicato su Weibo, il social network cinese, si legge che il Redmi K50 Gaming Edition avrà un design molto particolare. I designer si sono ispirati alle macchine da sogno e alle supercar per realizzare il flagship.

Redmi K50 Gaming Edition sarà uno smartphone da gaming con un design talmente ricercato e curato da ricordare le supercar da sogno

Infatti, la volontà dell’azienda è quella di offrire ai propri utenti un prodotto unico nel proprio genere. Il design vuole trasmettere passione e velocità per far innamorare tutti al primo sguardo, esattamente come accade con le supercar.

Inoltre, il Redmi K50 Gaming Edition trasmetterà una personalità molto forte grazie alla fusione di elementi realizzati a mano e su misura. Questo aspetto più sofisticato permetterà di avere un feeling al tocco diverso dal solito.

Tra le altre caratteristiche tipiche delle supercar che saranno traslate sullo smartphone da gaming ci saranno anche i paddle per il cambio marce. In questo caso, su Redmi K50 Gaming Edition i paddle serviranno per offrire un’esperienza immersiva nei giochi di guida.

Infine, a sottolineare la derivazione automotive del device c’è la collaborazione con Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Lo schema dei colori del team di Formula 1 sarà riproposto sulla scocca del device e ci aspettiamo anche personalizzazioni del software.