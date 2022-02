L’attesa per il lancio di OnePlus Nord CE 2 sta volgendo al temine. L’azienda cinese ha svelato la data di presentazione ufficiale del nuovo device appartenente alla serie Nord. L’appuntamento è fissato per il prossimo 17 febbraio e il keynote si terrà in diretta streaming.

La notizia è stata prima anticipata da Abhishek Yadav e in seguito confermata direttamente dall’account Twitter ufficiale del brand. Inizialmente, le indiscrezioni indicavano che in quella data ci sarebbe stata la presentazione della OnePlus TV Y1S in India.

Tuttavia, l’account Indiano di OnePlus ha svelato che arriverà anche il Nord CE 2. Ricordiamo che al momento si conosce gran parte della possibile scheda tecnica. Le indiscrezioni hanno rivelato che il device potrà contare su un display AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 90Hz.

Lo smartphone sarà spinto dal SoC Dimensity 900 e saranno presenti due versioni. La prima avrà 6GB di RAM e 128GB di memoria interna mentre la seconda sarà nella configurazione 8/128GB.

Inoltre, il comparto fotografico composto da tre ottiche. Il sensore principale sarà da 64 megapixel a cui si affiancherà un’ottica da 8MP e una da 2MP. La fotocamera frontale invece sarà da 16MP e sarà inserita in un notch sul display.

La batteria sarà da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W. Il sistema operativo sarà Android 12 con la personalizzazione proprietaria OxygenOS 12. Il prezzo di lancio dovrebbe aggirarsi sui 334 dollari in India ma bisogna vedere quale sarà il prezzo finale in Europa. I colori disponibili nella prima fase saranno nero e verde.