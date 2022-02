Uno dei servizi più popolari per l’accesso al catalogo multimediale di Film e Serie TV è sicuramente Netflix. Il colosso dello streaming americano ha in programma un rifacimento importante del palinsesto con l’aggiunta di oltre 70 Film in uscita nel corso dell’anno.

Mentre si discute circa il potenziale aumento prezzi anche in Italia possiamo rifarci gli occhi con la nuova anteprima sui contenuti in arrivo.

Netflix: 70 Film in arrivo per tutti

Mentre molti stanno decidendo se rinnovare l’abbonamento dopo gli ultimi ritocchi ai listini mensili il fornitore arricchisce la sua piattaforma. Come già anticipato arrivano nuovi contenuti televisivi in streaming inclusi nel prezzo.

Ottimi motivo per stare ancora incollati al televisore sono The Gray Man con Ryan Gosling e Chris Evans. Ed ancora: The Mothership, con Halle Berry. Daniel Craig occuperà la prima fila in Knives Out 2. Non mancheranno nemmeno Enola Holmes 2, Hustle e Spaceman, Day Shift – A caccia di vampiri e They Cloned Tyrone. E non è tutto.

Esaminando il video trailer che riproponiamo in fondo al post scopriamo la congiunta presenza di: The Adam Project, Nel mondo dei sogni, The School for Good and Evil. E questo non è sicuramente tutto.

Vi invitiamo a scoprire tutto ciò che sta per arrivare dalla clip anteprima Netflix pubblicata dallo stesso sviluppatore. Ovviamente ci saranno da aspettarsi anche nuovi episodi di Serie TV famose, contenuti esclusivi e nuove produzioni che arricchiranno il già ricco palinsesto multimediale a disposizione dei clienti. Appuntamento al prossimo aggiornamento Netflix con ulteriori titoli e novità dal mondo dello streaming più amato dal pubblico mondiale.