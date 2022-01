Il servizio per lo streaming di serie TV e film più famoso del pianeta è a scanso di equivoci Netflix, il colosso californiano vanta un bacino di utenti a dir poco clamoroso conquistato negli anni grazie al proprio servizio sempre al passo coi tempi e in grado di offrire una qualità dello streaming a dir poco ineccepibile.

A quanto pare però, tutto ciò ha un prezzo, variabile, il noto sito californiano ha notificato infatti agli utenti USA e canadesi, che molto presto arriveranno degli aumenti di prezzo per tutte e tre le offerte di abbonamento, si tratta del settimo da quando la piattaforma è online, non si sa ancora se questi cambiamenti arriveranno anche nel mercato europeo o resteranno solo oltreoceano.

Come cambiano i prezzi degli abbonamenti

Il piano basic, che in Nord America si spinge ad una risoluzione che non va oltre il 720p, aumenta di un dollaro per giungere a 9,99$, quello standard incrementa di 1,5 dollari e arriva a 15,49$ mentre quello premium vede un rincaro mensile di 2 dollari e arriva a 19,99$, i cambiamenti verranno notificati agli abbonati con almeno 30 giorni di anticipo e partiranno dalla fatturazione successiva, per i nuovi invece saranno find a subito applicati.

Si tratta di un aumento che al giorno d’oggi segna il netto raddoppio per il pianto standard se pensiamo al suo prezzo di esordio, è passato da 7,99$ a 15,49$, anche il premium non scherza, ora sfiora i venti dollari ma nel 2013 ne costava 11,9, si tratta di una strategia evidente, aumentare i prezzi in quei paesi dove la possibilità di accaparrarsi nuovi utenti è più esile, come appunto il Nord America.