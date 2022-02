Alcuni giorni fa Samsung ha iniziato a fornire un aggiornamento ai suoi ultimi smartwatch Galaxy Watch 4, che include alcune nuove funzionalità come il monitoraggio del sonno migliorato, alcuni nuovi quadranti e simboli del sonno degli animali. Tuttavia, un utente di Reddit afferma che il recente aggiornamento di Galaxy Watch 4 potrebbe impedire ad alcuni quadranti di funzionare correttamente quando è abilitata la funzione di visualizzazione sempre attiva.

Il Redditor ha scoperto che il quadrante dell’orologio non aggiorna le informazioni visualizzate mentre l’orologio non è in uso e l’opzione di visualizzazione sempre attiva viene attivata dopo l’aggiornamento del Galaxy Watch 4. Quando hanno identificato il problema, hanno iniziato a indagare su cosa potrebbe essere la causa.

Galaxy Watch 4: ecco come risolvere il bug

Secondo il Redditor, una possibile ragione per cui il quadrante non aggiorna le informazioni visualizzate è che, a seguito dell’aggiornamento, gli smartwatch Galaxy Watch 4 non utilizzano più il metodo onTimeTick(), che è un blocco di codice che, quando viene chiamato dal smartwatch, aggiorna l’ora visualizzata mentre l’orologio è in modalità ambiente.

I quadranti più vecchi, secondo l’utente Reddit, utilizzano “WatchFaceService.Engine” e si basano sul metodo onTimeTick() per aggiornare l’ora visualizzata quando l’orologio non è in uso. Il Redditor ritiene che questo sia un tentativo di preservare la carica della batteria dell’utente, un difetto appena introdotto.

L’utente Reddit ha anche affermato che i quadranti attuali non utilizzano WatchFaceService.Engine e quindi non sono interessati dal bug. Pertanto, se il tuo Galaxy Watch 4 non aggiorna l’ora mentre non lo stai utilizzando e l’opzione di visualizzazione sempre attiva è abilitata, potrebbe essere necessario selezionare un nuovo quadrante per il tuo smartwatch Galaxy Watch 4 fino a quando Samsung non risolve il problema.

Attualmente, Samsung non ha fornito informazioni sul problema.