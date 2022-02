Twitter ha affermato che sta testando una nuova opzione per modificare la velocità di riproduzione di un video, simile alle opzioni disponibili su YouTube, Netflix e altri servizi video.

Secondo Twitter, la nuova opzione di riproduzione potrebbe apparire come un simbolo di ingranaggio sopra il video attualmente in riproduzione. Quando viene toccato, emergerà un menu con impostazioni di velocità che vanno da 0,25x a 2x, rendendolo particolarmente utile per le persone che non hanno molto tempo per guardare i film o che hanno bisogno di ritardare la riproduzione per qualsiasi motivo.

Twitter rilascerà la funzionalità per tutti gli utenti in futuro

Twitter ha anche affermato che le velocità disponibili possono variare a seconda che tu stia guardando il video su Android o sul Web. L’opzione di riproduzione di Twitter è ora disponibile solo sulle versioni Android e Web del sito ed è disponibile solo per un gruppo selezionato di utenti. L’opzione di test sarà disponibile per iPhone in futuro, ma non ci sono indicazioni su quando Twitter renderà disponibile il nuovo strumento a tutti gli utenti di Twitter.

Secondo The Verge, il portavoce di Twitter Joseph Nuez ha dichiarato che l’opzione di riproduzione sarà disponibile per “Tweet Videos, Amplify Videos, Voice Tweets, video in DMs e Video Live Replays, a seconda della loro piattaforma”. Al momento, però, la società non ha dichiarato ulteriori dettagli e ne sapremo di più solamente quando il team di sviluppo renderà la funzionalità accessibile a tutti gli utenti.

Nel frattempo, alcune persone potranno beneficiare della funzionalità per far sapere all’azienda se tale opzione renderà la navigazione sulla piattaforma più piacevole.