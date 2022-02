Iliad rilancia una serie di grandi iniziative nel campo della telefonia mobile. La migliore promozione del provider francese in questo settore si conferma ancora una volta la Giga 120. I clienti che sottoscrivono questa ricaricabile potranno accedere ad un ticket di tutto vantaggio.

Iliad, la tariffa del 2022 ed il 5G a costo zero

La Giga 120 prevede sempre gli abbonati un costo mensile pari a 9,99 euro ogni trenta giorni. Il pacchetto garantisce a tutti gli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 120 Giga per navigare in internet con le massime velocità. Il prezzo una tantum per l’attivazione è altresì confermato in 10 euro.

La grande sorpresa per tutti i clienti che decidono di sottoscrivere questa ricaricabile di Iliad è garantita dalla presenza della tecnologia 5G. Tutti gli abbonati dell’operatore francese, che scelgono la migliore tariffa di listìno, avranno infatti la possibilità di navigare con le massime velocità per internet completamente a costo zero.

La scelta di Iliad è stata quindi molto chiara. Il gestore transalpino ha voluto da subito differenziare la sua strategia commerciale da quella di TIM e Vodafone, in cui è previsto un pagamento mensile per il servizio legato al 5G.

La presenza delle reti 5G per tutti gli abbonati di Iliad è già assicurata in ben 20 città del nostro Paese. A breve, ed entro la prima parte di questo nuovo anno, il servizio dovrebbe essere esteso in altri capoluoghi sul suolo nazionale.