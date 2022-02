Il produttore cinese Realme presenterà fra non molto tempo la sua nuova serie di smartphone Realme 9. Nonostante questo, sembra che l’azienda stia per annunciare ufficialmente sul mercato anche un nuovo smartwatch denominato Realme Watch S100.

Il produttore cinese Realme presenterà a breve il nuovo smartwatch Realme Watch S100

Non solo smartphone, quindi, ma anche un nuovo smartwatch a marchio Realme. Qualche mese fa l’azienda aveva gia annunciato il nuovo Realme Watch T1, il quale è dotato di uno schermo con tecnologia SuperAMOLED di forma circolare. Come già accennato, però, l’azienda cinese presenterà a breve per il mercato indiano anche il nuovo Realme Watch S100. Secondo quanto è emerso dal sito web MySmartPrice, il nuovo dispositivo dovrebbe arrivare in veste ufficiale già durante questo mese.

Dato che appartiene alla serie S, immaginiamo che il nuovo areale Watch S100 avrà un design caratterizzato da un quadrante di forma circolare, anche se per il momento non ne abbiamo la certezza. Quello che si sa con più precisione è che lo smartwatch sarà distribuito in almeno due colorazioni differenti, cioè Black e Grey.

Per il momento questo è quello che sappiamo su questo dispositivo. In attesa di ulteriori notizie, vi ricordiamo che l’azienda presenterà fra non molto anche in Italia la nuova serie di smartphone Realme 9. Come novità, quest’anno sarà introdotto anche un terzo modello denominato Realme 9 Pro+. Quest’ultimo sarà il primo smartphone al mondo ad essere alimentato dal nuovo processore di casa MediaTek, ovvero il SoC MediaTek Dimensity 920 5G e che sarà supportato da una GPU Mali-G68 MC4.