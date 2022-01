Sappiamo da tempo che fra non molte settimane Realme annuncerà per il mercato europeo i suoi nuovi smartphone medi di gamma e come novità quest’anno ci sarà anche il modello Realme 9 Pro+. Quest’ultimo, in particolare, è stato il protagonista di nuovi teaser che ci hanno rivelato che il suo processore sarà il SoC MediaTek Dimensity 920 5G.

Realme 9 Pro+ avrà a bordo il processore MediaTek Dimensity 920 5G, arriva la conferma ufficiale

Il produttore cinese Realme stuzzica sempre la curiosità degli utenti prima di annunciare i suoi nuovi dispositivi. Come già accennato, nel corso delle ultime ore l’azienda ha pubblicato nuove immagini teaser ufficiali svelandoci ulteriori dettagli tecnici.

Andando nello specifico, i nuovi teaser ci hanno confermato quale processore alimenterà il nuovo Realme 9 Pro+. Il SoC prescelto da Realme sarà il nuovo MediaTek Dimensity 920 5G. Di conseguenza, questo sarà il primo smartphone al mondo con a bordo questo processore.

Si tratta di un processore con processo produttivo a 6 nm ed è accompagnato da una GPU Mali-Mali-G68 MC4. Questo SoC è ovviamente in grado di supportare le nuove reti di quinta generazione ma non solo. Supporta anche elevate frequenze di aggiornamento del display fino a 120Hz e con una risoluzione massima pari a 1080p+.

Il Realme 9 Pro, invece, avrà come processore il SoC Snapdragon 695 di casa Qualcomm. Oltre a questi smartphone, comunque, sappiamo che l’azienda presenterà anche la versione standard Realme 9 5G. Tuttavia, per il momento non sono emersi rumors o leaks riguardanti un possibile arrivo anche in Europa di questo modello. Staremo a vedere cosa deciderà di fare Realme.