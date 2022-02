Dalla sua versione originale nel 2015, Android Auto ha subito numerose riprogettazioni. Un altro potenziale miglioramento all’orizzonte includerà alcune nuove e vantaggiose funzionalità, che aumenteranno l’intera esperienza mantenendoti concentrato sulla strada. Sono passati alcuni mesi da quando abbiamo visto per la prima volta il futuro di Android Auto, ma un recente leak fornisce alcuni dettagli aggiuntivi.

Stiamo esaminando in modo approfondito ‘coolwalk’, una nuova interfaccia utente per gli utenti di Auto mirata a competere direttamente con Apple CarPlay su iOS, grazie ai rapporti dell’utente AndroidWorld e Reddit u/RegionRat91. Queste perdite rivelano anche cosa c’è in serbo per la piattaforma nel suo insieme, come una migliore gestione delle notifiche e un’app di mirroring dello schermo.

Android Auto aggiornerà molto presto l’interfaccia

La schermata di navigazione rinnovata è la stessa vista l’anno scorso, combinando pulsanti ovali e angoli arrotondati di Material You con un nuovo layout che mostra sia la navigazione che la riproduzione multimediale allo stesso tempo. Questo è anche estremamente simile alla visualizzazione del cruscotto di Apple CarPlay per molti aspetti: l’icona in basso a sinistra ti porta al cassetto delle app e ha una distribuzione molto simile. È evidente che Google sta prendendo lezioni dal suo rivale pur mantenendo lo spirito di ciò che rende Android Auto meraviglioso. Nel frattempo, gli avvisi includono pulsanti più grandi per facilitare il rifiuto o la risposta a telefonate o messaggi.

Il poster originale di Reddit affermava di aver ottenuto la nuova interfaccia ‘coolwalk’ eseguendo il root del telefono, modificando il file fenotipo.db e abilitando i flag coolwalk e cakewalk. Se non ti senti a tuo agio nel farlo, dovresti attendere che la nuova interfaccia utente sia disponibile per tutti.

Non sappiamo quando questa versione aggiornata di Android Auto sarà disponibile al pubblico. Anche se ci sono sicuramente ancora difetti da risolvere, con Google I/O in arrivo tra pochi mesi, questa versione potrebbe essere pronta prima che tu te ne accorga.