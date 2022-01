Dopo molte anticipazioni, iOS 15.4 è ora disponibile per iPhone compatibili. Utilizzando l’app Fotocamera, gli utenti nell’UE potranno aggiungere un certificato COVID digitale dell’UE alle app Salute e Portafoglio con questo nuovo aggiornamento. Procederanno alla scansione del codice QR presente sul certificato premendo sulla notifica gialla dell’app Salute che apparirà. Il certificato del vaccino sarà disponibile dopo aver toccato il pulsante ‘Aggiungi al portafoglio e alla salute’.

Le tessere del vaccino mostreranno l’identità della persona, il tipo di vaccino che ha assunto, la data in cui è stato fornito ciascun dosaggio, l’emittente e un codice QR firmato digitalmente all’interno dell’app Wallet. L’app Salute includerà anche record di immunizzazione più ampi.

iOS 15.4: l’aggiornamento arriverà a breve per i dispositivi compatibili

Vale la pena ricordare che la funzione è stata accessibile in forma limitata dall’attuale versione beta di iOS 15.4. Secondo Federico Vitcci, redattore capo di MacStories, è possibile importare il record di vaccinazione nell’app Salute ma non nell’app Wallet. Secondo le note di rilascio di Apple, i certificati COVID digitali dell’UE emessi da Svizzera, Liechtenstein, Capo Verde, Macedonia del Nord e Palestina non possono essere confermati o caricati sull’app Wallet su iOS 15.4 beta. Dovremo aspettare qualche giorno per scoprire quanti paesi sono supportati nel vero e proprio iOS 15.4.

Vale la pena notare che questa funzionalità è stata ampliata da Apple da iOS 15.1. Il produttore di iPhone con sede a Cupertino ha lanciato una funzionalità che consente alle applicazioni Health e Wallet negli Stati Uniti di supportare i record di immunizzazione COVID-19. Dopo il lancio originale, la società ha aumentato la disponibilità della funzionalità in Canada.

Con l’ingresso dell’UE in questo ciclo di sostegno, l’elenco dei paesi è diventato ancora più lungo. Ora possiamo elencare i seguenti paesi europei: