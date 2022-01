Smartphone: i migliori del 2022 per gli amanti della fotografia

Siete amanti sfegatati della fotografia tanto da scegliere lo smartphone in base alla qualità della fotocamera? Allora questo articolo sarà per voi manna da cielo. Ovviamente ricordate che oltre ciò, è importante tenere in considerazione anche lo spazio di archiviazione capiente, il supporto per schede microSD in modo tale da fare ulteriore posto a video 4K e ancora, una buona durata della batteria.

Smartphone: la top 10 dei migliori sul mercato

iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max Samsung Galaxy S21 Ultra Google Pixel 6 Pro Huawei Mate 40 Pro OnePlus 9 Pro Huawei P40 Pro Samsung Galaxy Note 20 Ultra iPhone 13 Samsung Galaxy S21 / S21 Plus iPhone 12 Pro

Ma scopriamo i dettagli degli smartphone sul podio!

iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max Samsung Galaxy S21 Ultra

SPECIFICHE

Peso: 204 / 240 g Dimensioni: 146,7mm x 71,5mm x 7,7mm / 160,8mm x 78,1mm x 7,7mm Sistema operativo: iOS 15 Diagonale: 6,1 pollici / 6,7 pollici Risoluzione: 1170 x 2532 / 1284 x 2778 CPU: A15 Bionic RAM: 6 GB Memoria: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Batteria: 3.095mAh / 4.352mAh Fotocamera: 12MP + 12MP + 12MP Fotocamera anteriore: 12MP

Migliori in assoluto se si vuole puntare alla fotocamera. Questi vantano un sensore principale da 12MP f/1.5 con pixel grandi 1.9µm, un grandangolo da 12MP f/1.8 e un teleobiettivo da12MP f/2.8 con zoom ottico 3x.

Samsung Galaxy S21 Ultra

SPECIFICHE

Data di uscita: gennaio 2021 Peso: 227 g Dimensioni: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm Sistema operativo: Android 11 Diagonale: 6,8 pollici Risoluzione: 1440 x 3200 CPU: Exynos 2100 RAM: 12 GB / 16 GB Memoria: 128 GB / 256 GB / 512 GB Batteria: 5.000 mAh Fotocamera: 108 MP + 10 MP + 10MP + 12MP Fotocamera anteriore: 40MP

Questo smartphone è sbalorditivo, soprattutto per via dell’eccezionale zoom. Dispone di un obiettivo grandangolare da 108 MP f/1.8, un ultragrandangolare da 12 MP f/2.2 e ben due teleobiettivi. Entrambi sono da 10 MP, con il primo che ha un’apertura di f/2.4 e permette uno zoom ottico 3x, mentre l’altro ha un’apertura di f/4.9 e permette uno zoom ottico 10x. Google Pixel 6 Pro Data di uscita: ottobre 2021 Peso: 210 g Dimensioni: 163,9 x 75,9 x 8,9 mm OS: Android 12 Diagonale: 6,71 pollici CPU: Google Tensor RAM: 12 GB Memoria: 128 GB / 256 GB / 512 GB Batteria: 5.003 mAh Fotocamera posteriore: 50 MP + 48 MP + 12 MP Fotocamera anteriore: 11.1 MP Lo smartphone è dotato di un sensore principale da 50MP f/1.9 con pixel grandi 1.2µm, in grado di dar vita a foto di qualità eccellente ricche di dettagli e colori inalterati rispetto alla realtà. Inoltre ha un grandangolo da 12MP f/2.2 con campo visivo di 114° e un teleobiettivo da 48MP f/3.5 con zoom ottico 4x. Le prestazioni sono interessanti, anche se non compete con i primi modelli in classifica. Degli altri modelli alleghiamo le specifiche, a voi la scelta! Huawei Mate 40 Pro Data di uscita: novembre 2020 Peso: 212 g Dimensioni: 162,9 x 75,5 x 9,1 mm OS: Android 10 Diagonale: 6,76 pollici CPU: Kirin 9000 5G **RAM:** 8 GB Memoria: 256/512 GB Batteria: 4.400 mAh Fotocamera posteriore: 50 MP + 12 MP + 20 MP Fotocamera anteriore: 13 MP

OnePlus 9 Pro

Data di uscita: marzo 2021

Peso: 197 g

Dimensioni: 163,2 x 73,6 x 8,7 mm

OS: Android 11

Diagonale schermo: 6,7 pollici

Risoluzione: 1440 x 3216

CPU: Snapdragon 888

RAM: 8/12 GB

Memoria: 128/256 GB

Batteria: 4.500 mAh

Fotocamera posteriore: 48 MP + 50 MP + 8 MP + 2 MP

Fotocamera anteriore: 16MP

Huawei P40 Pro

Data di uscita: aprile 2020

Fotocamera principale: 50MP (f/1.9)

Teleobiettivo: 12MP (f/3.4)

Grandangolo: 40MP (f/1.8)

OIS: : Sì

Fotocamera frontale: 32MP

Peso: 209 g

Dimensioni: 158,2 x 72,6 x 9 mm

Diagonale: 6,6 pollici

Dimensione della batteria: 4.200 mAh

Massima qualità video: 4K 60fps

Memoria: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Slot per scheda di memoria: Sì

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Data di uscita: Agosto 2020

Peso: 208 g

Dimensioni: 164,8 x 77,2 x 8,1 mm

Sistema operativo: Android 10

Diagonale: 6,9 pollici

Risoluzione: 1440 x 3088

CPU: Snapdragon 865 Plus / Exynos 990

RAM: 12 GB

Memoria: 128/256/512 GB

Batteria: 4.500 mAh

Fotocamera posteriore: 108MP, 12MP, 12MP

Fotocamera anteriore: 10MP

iPhone 13

Data di uscita: Settembre 2021

Peso: 173 g

Dimensioni: 146,7 x 71,5 x 7,7 mm

Sistema operativo: iOS 15

Diagonale: 6,1 pollici

Risoluzione: 1170 x 2532

CPU: A15 Bionic

RAM: 4 GB

Memoria: 128 GB / 256 / 512 GB

Batteria: Fino a 19 ore

Fotocamera posteriore: 12MP + 12MP

Fotocamera anteriore: 12 MP

Samsung Galaxy S21 / S21 Plus

Data di uscita: gennaio 2020

Peso: 169 g

Dimensioni: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm

Sistema operativo: Android 11

Diagonale: 6,2 pollici

Risoluzione: 1080 x 2400

CPU: Exynos 2100

RAM: 8 GB

Memoria: 128 GB / 256 GB

Batteria: 4.000 mAh

Fotocamera posteriore: 12MP + 64MP + 12MP

Fotocamera frontale: 10MP

iPhone 12 Pro

Data di uscita: Ottobre 2020

Peso: 189 g

Dimensioni: 146,7 mm x 71,5 mm x 7,4 mm

Sistema operativo: iOS 14

Diagonale: 6,1 pollici

Risoluzione: 1170 x 2532

CPU: A14 Bionic

RAM: 6 GB

Memoria: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Batteria: sconosciuta

Fotocamera posteriore: 12MP + 12MP + 12MP