Gli smartphone sono fortemente scontati da Carrefour, grazie alla recente campagna promozionale, infatti, tutti gli utenti possono riuscire a risparmiare ingenti quantitativi di denaro, spendendo cifre decisamente ridotte rispetto ai listini originari.

Il volantino che troverete effettivamente descritto nell’articolo, cerca di accontentare il maggior numero di consumatori, proponendo prima sconti interessanti su alcuni top di gamma, per poi focalizzare la propria attenzione sulla fascia intermedia della telefonia mobile. I prodotti, come sempre, sono distribuiti con la garanzia di 2 anni, pronta a riparare qualsiasi difetto di fabbrica.

Carrefour: tutte le nuove offerte di oggi

Carrefour avvicina gli utenti al mondo Apple, con uno sconto interessante applicato sul modello di punta dell’azienda di Cupertino, stiamo parlando di Apple iPhone 13, finalmente acquistabile a 1059 euro, una cifra ancora elevata ma comunque più abbordabile in confronto al listino per la variante da 128GB di memoria interna. In caso contrario, segnaliamo la presenza di un ricondizionato altrettanto interessante, è l’apple iPhone X, disponibile a 369 euro.

Nel momento in cui la spesa dovesse essere ancora inferiore ai 259 euro, gli utenti potranno pensare di acquistare dispositivi del calibro di Galaxy A32 o Oppo A74, passando per un recente Redmi Note 10 5G. In alternativa, sono anche disponibili dispositivi ancora più economici, come TCL 20Se, Xiaomi Redmi 9AT, Alcatel 1SE, Realme C21Y e similari. L’elenco aggiornato degli sconti del volantino è effettivamente visibile premendo qui, in tal modo potrete scoprire in anteprima tutte le migliori offerte del periodo disponibili da Carrefour.