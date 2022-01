Gli smartphone sono fortemente scontati da Esselunga, tutto questo grazie ad una campagna promozionale veramente incredibile, al suo interno si trovano modelli a prezzi veramente ridottissimi, i quali permettono di raggiungere un livello di risparmio inimmaginabile fino a poco tempo fa.

Il volantino parte proprio da quest’idea, per cercare di convincere gli utenti a mettere mano al portafoglio ed acquistare i nuovi prodotti di tecnologia. Gli ordini, ad ogni modo, possono essere completati solamente nei negozi sparsi per il territorio, ricordiamo infatti che i medesimi prezzi non sono stati attivati online sul sito ufficiale. La garanzia è di 24 mesi sull’acquisto di ogni singolo prodotto, senza differenze o distinzioni.

Esselunga: le nuove offerte sono veramente incredibili

Esselunga mette letteralmente alle strette Unieuro e le dirette concorrenti, rilanciando la sfida con una campagna promozionale di pregevole qualità e fattura, i prezzi sono bassi su alcuni dei modelli di smartphone della fascia intermedia, più amati dal pubblico. Uno di questi è sicuramente lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G, uno smartphone da meno di 400 euro, con il quale risulta possibile godere di un processore di alto livello, un display AMOLED, e sopratutto un comparto fotografico impreziosito da un sensore da ben 64 megapixel.

Chiaramente è presente anche un dispositivo decisamente più economico, proprio per soddisfare anche coloro che vogliono spendere pochissimo. Stiamo parlando di Galaxy A03s, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 130 euro, ed altro ancora. Tutti i dettagli sono disponibili direttamente sul sito ufficiale.