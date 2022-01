Poste Italiane: nuove date anticipate, ecco quando ritirare la pensione agli sportelli

In tempo di pandemia, evitare gli assembramenti per limitare i contagi è la priorità del giorno. Ognuno di noi deve impegnarsi il più possibile a mantenere la distanza di sicurezza dall’altro, soprattutto nei luoghi pubblici come supermercati e quant’altro. Proprio per tale ragione, Poste Italiane e Inps hanno predisposto il ritiro in contanti anticipato anche per le pensioni di febbraio 2022. Giunti al 27 di Gennaio, le date sono già online ed il ritiro è scaglionato in ordine alfabetico.

Poste Italiane: il calendario di Febbraio 2022

Come dicevamo, il calendario è iniziato il 26 gennaio e terminerà il 1 febbraio 2022. Tale divisione però coinvolge solo chi di solito ritira la pensione in contanti agli sportelli postali. Qui di seguito troverete tutte le date.

Dalla A alla B: mercoledì 26 gennaio

Dalla C alla D: giovedì 27 gennaio

Dalla E alla K: venerdì 28 gennaio

Dalla L alla O: sabato (solo mattina) 29 gennaio

Dalla P alla R: lunedì 31 gennaio

Dalla S alla Z: martedì 1 febbraio

Dunque, tutti coloro che hanno scelto di ricevere la propria pensione su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution troveranno l’accredito di febbraio a partire da martedì 26 gennaio. Per giunta, i possessori di carta Postamat, Carta Libretto o di nuovo, di Postepay Evolution potranno prelevare somme di denaro da oltre 7mila euro a un punto ATM Postamat, senza il bisogno di dirigersi allo sportello bancario.

È importante ricordare la necessità di entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, indossando sempre dispositivi di protezione personale; di entrare nell’edificio solo quando i clienti precedenti saranno usciti; mantenere sempre la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.