Nel panorama del mondo della telefonia mobile in Italia abbiano avuto modo di vedere in questi anni un cambiamento radicale e che ha portato gli operatori telefonici a proporre molto di più e soprattutto più giga per navigare rispetto a quanto proposto in passato. Si sono diffusi anche gli operatori telefonici virtuali e, tra questi, spicca senz’altro ho. Mobile per il suo interessantissimo catalogo di offerte mobile.

ho. Mobile: attivabili numerose offerte di rete mobile con minuti e giga a basso costo

Come già accennato, ho. Mobile è uno tra gli operatori telefonici virtuali più apprezzati nel panorama della telefonia italiana. Quest’ultimo ha infatti un catalogo molto vasto e soprattutto con offerte super.

ho. 5,99

Questa offerta comprende ogni mese minuti di chiamate senza limiti, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati ad un costo di soli 5,99 euro. Si tratta di una promo riservata agli utenti provenienti da Fastweb, Iliad, Coopvoce e altri operatori MVNO.

ho. 6,99

Questa offerta comprende sempre 50 GB, minuti di chiamate illimitati ed SMS senza limiti. Tuttavia, il costo mensile è di 6,99 euro ed è una promo rivolta a chi attiva un nuovo numero.

ho. 7,99

L’offerta in questione offre ben 120 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate illimitati ed SMS senza limiti ad un costo di 7,99 euro al mese. È un’offerta attivabile da chi proviene da Iliad, Coopvoce e alcuni operatori telefonici virtuali.

ho. 8,99

Questa offerta è attivabile sia da chi attiva un nuovo numero sia da chi proviene da chi proviene da altri operatori telefonici. Nel primo caso sono inclusi 100 GB, minuti ed SMS senza limiti. Nel secondo caso sono invece inclusi 150 GB, minuti ed SMS illimitati.

ho. 11,99

Questa offerta offre 50 GB di traffico dati, minuti di chiamate ed SMS senza limiti ad un costo di 11,99 euro al mese. È rivolta a chi proviene da TIM, WindTre, Vodafone e Very Mobile.

ho. 13,99

Quest’ultima offerta prevede ogni mese 100 GB, minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati ad un costo mensile di 13,99 euro. Anch’essa è rivolta a chi proviene da TIM, WindTre, Vodafone e Very Mobile.