Netflix: Gennaio si chiude in bellezza, ecco le ultime opere in arrivo

Sembrava ieri, quando non sapevamo cosa fare per Capodanno e alla fine a causa del Covid decidevamo di rimanere a casa brindando da soli. Eppure da quel giorno è passato quasi un mese. Nel corso di Gennaio, piattaforme come Netflix hanno aggiunto svariate serie tv e film all’elenco. L’anno si è aperto con “Incastrati” (la serie di Ficarra e Picone) “Operazione amore” (terza stagione), e con il sesto capitolo di “Superstore”. Si sono poi seguite “The Good Doctor”, (quarta stagione), il capitolo 12 di “The Big Bang Theory”, e infine “Manifest”. Per il resto continuate a leggere.

Netflix: un finale col botto, come si concluderà Gennaio?

Il 2 è approdata su Netflix “For Life”, mentre il 6 Gennaio la seconda parte della prima stagione di “The Club”. Il 10 è la volta di “Undercover” (terza stagione), mentre il 13 quella di “The Journalist”. Si seguono “Archive 18”, “The House”, e la terza stagione di “After Life”.

La settimana dal 10 al 19 gennaio, Netflix ha promosso “DOTA: Dragon’s Blood – Libro 2”, “Too Hot to Handle”, “Viaggi Prelibati: Messico”, “El Marginal” (stagione 4), e “Ozark – Stagione 4”.

E dal 24 al 30 gennaio? I fan potranno godere dell’arrivo di:

Serie tv

Snowpiercer (stagione 3 – episodi settimanali) – 25 gennaio

Ada la scienziata (stagione 2 – serie kids) – 25 gennaio

Chosen – Prescelta (stagione 1) – 27 gennaio

Feria – La luce più oscura – 28 gennaio

Angry Birds: Summer Madness (stagione 1) – 28 gennaio

The Orbital Children (stagione 1) – 28 gennaio

Non siamo più vivi (stagione 1) – 28 gennaio

Venne dal freddo (stagione 1) – 28 gennaio

Bulgasal: Anime immortali (stagione 1- nuovo episodio) – 29 gennaio

Film

Concludiamo l’elenco con show, stand-up comedy, e documentari: