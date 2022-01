Dopo gli aggiornamenti della programmazione streaming proposti di recente dai vettori Amazon e Mediaset per Prime Video e Infinity Plus è tempo anche per Netflix Italia di arricchire il palinsesto di visione per Film e Serie TV. L’attesa è finita con l’arrivo della lista ufficiale valida ad Gennaio 2022 con la suscettibilità di qualche successiva integrazione.

C’è grande attesa per il seguito di alcune Serie come Ozark e la sua quarta stagione mentre si fa strada anche l’apprezzatissima After Life 3. Ma questo è solo l’inizio. Ecco che cosa sta per arrivare sui nostri piccoli e grandi schermi. Buona visione.

Netflix Gennaio 2022: lista di Film e Serie TV da vedere ovunque

Le condizioni base per la visione di tutti i contenuti Netflix non cambia ma la programmazione aggiornata porterà da questo mese una ventata di novità assoluta con l’arrivo di quanto segue:

SERIE TV

REBELDE

THE JOURNALIST

ARCHIVE 81 – UNIVERSI ALTERNATIVI

THE HOUSE

TOO HOT TOO HANDLE S3

EL MARGINAL

VIAGGI PRELIBATI: MESSICO

OZARK S4

NEYMAR: IL CAOS PERFETTO

THE ORBITAL CHILDREN

LA DONNA NELLA CASA DI FRONTE ALLA RAGAZZA DALLA FINESTRA

INCASTRATI

AFTER LIFE S3

SNOWPIERCER S3

FILM

4 META’

BRAZEN

RIVERDANCE – L’AVVENTURA ANIMATA

IL TRATTAMENTO REALE

HOME TEAM

MONACO: SULL’ORLO DELLA GUERRA

MOTHER/ANDROID

Ultimamente, tra l’altro, si vocifera anche della proposizione di una terza stagione di Squid Game su cui apriremo un breve focus a breve. Come già detto in precedenza la lista di Film e Serie TV potrà subire delle modifiche inaspettate ed ulteriori aggiunte dipendentemente dagli accordi commerciali e dallo stato di avanzamento delle riprese. Seguiteci per ulteriori informazioni.